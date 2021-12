Dezembro começa com previsão de céu nublado e pancadas de chuva em RO

O mês de dezembro inicia com previsão de céu nublado e pancadas de chuvas em Rondônia, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Nuvens carregadas devem se espalhar pelo céu do estado na quarta-feira (1º).

Nas cidades do Vale do Jamari, como Ariquemes e em Porto Velho, o Sipam ainda prevê chuvas com trovoadas entre a tarde e à noite.

Veja as máximas e as mínimas de algumas cidades:

Veja a temperatura para quarta (1º)

Cidades Mínimas Máximas Ariquemes 22ºC 31ºC Cacoal 23ºC 32ºC Guajará-Mirim 23ºC 32ºC Ji-Paraná 22ºC 33ºC Porto Velho 23ºC 31ºC Vilhena 22ºC 31ºC

Fonte: Sipam

Alertas

Na terça-feira (30), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo e laranja sobre Rondônia. Cada alerta possui particularidades e atingem cidades diferentes.

No alerta amarelo, há possibilidades de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades afetadas pelo alerta amarelo são: Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, entre outras. Clique e veja a lista completa.

No alerta laranja, há possibilidades de chuvas de até 100 mm/dia e ventos intensos, que podem chegar até 100km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As cidades afetadas pelo alerta laranja são: Vilhena, Pimenta Bueno, Espigão d’Oeste, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Cacoal e outras. Veja a lista completa.

G1