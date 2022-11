Dezessete produtores de Rondônia disputam o ‘Coffee of the Year 2022’

Dezessete cafeicultores de Rondônia tentam uma premiação no Coffee of the Year 2022. O evento deve acontecer entre os dias 16 e 18 de novembro, em Belo Horizonte (MG). A competição reúne e premia os melhores cafés do país nas categorias arábica e canéfora.

Em comparação com a última edição, em 2021, são seis participantes a mais representando Rondônia na disputa. Todos os 17 produtores do estado competem na categoria canéfora.

Alguns dos nomes não são novos na lista. Ediana Capich, por exemplo, produtora de Novo Horizonte do Oeste (RO), venceu em primeiro lugar na categoria “Fermentação Induzida para Canéfora”, em 2020.

No ano seguinte, outra mulher rondoniense ganhou destaque na primeira colocação da competição, na mesma categoria: Poliana Perrut de Lima, cafeicultora e engenheira agrônoma. Para ela, a presença feminina em premiações de cafés é inspiração para outras mulheres.

Ainda ressaltando a participação feminina na competição, este ano um dos nomes que estreiam na lista do Coffee of the Year é o de Ângela Maria. No último mês, ela estreou em competições nacionais e garantiu o segundo lugar no 19º Concurso de Qualidade do Café, na categoria canéfora, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

Ao total, 21 amostras de Rondônia disputam na categoria canéfora, sendo que Poliana Perrut e Geanderson Gambarte Vieira disputam com três amostras, cada. Veja a lista dos participantes:

Rondonienses no Coffee of The Year 2022

Produtor Município Alessandra Inácio Lopes Frez Novo Horizonte do Oeste Altivo Eduardo Berdes Rolim de Moura Angela Maria Coutinho Pessoa São Miguel do Guaporé Dione Mendes Bento Cacoal Geanderson Gambarte Vieira Novo Horizonte do Oeste Ivonete Terezinha Nedel Nova Brasilândia D’oeste João Alves da Luz Cacoal Josivaldo Teixeira da Silva Rolim de Moura Licleison Sebastião da Silva Novo Horizonte do Oeste Luzinete Aparecida Ronconi Hel Novo Horizonte do Oeste Poliana Perrut de Lima Novo Horizonte do Oeste Ronaldo da Silva Bento Cacoal Ronieli Hel Novo Horizonte do Oeste Ediana Capich Novo Horizonte do Oeste Tchainy Batista do Carmo Novo Horizonte do Oeste Uemerson Rômulo Lopes da Silva Novo Horizonte do Oeste Edvaldo Sigoli Cujubim

O que é o ‘Coffee of the Year’?

A competição foi criada em 2012, com o objetivo de reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando assim o desenvolvimento e aprimoramento da produção nacional e a divulgação de novas origens do café.

O concurso, que acontece anualmente na Semana Nacional do Café, conta com duas fases. Na primeira, as amostras enviadas por produtores de todo o Brasil são torradas e provadas por profissionais licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). Na segunda fase, as melhores amostras participam da Semana Internacional do Café e são provadas por compradores.

Ao final, as 21 melhores amostras classificadas vão para a final do concurso, sendo 10 de café arábica, cinco de canéfora, três de fermentação induzida arábica e três de fermentação induzida canéfora. A revelação e premiação do café mais pontuado acontece durante a semana.

G1