Dia D de Vacinação acontece neste sábado, 20, em cidades de Rondônia

A campanha nacional de imunização contra a poliomielite e a campanha de multivacinação ganham destaque neste sábado (20) com o Dia D de Vacinação sendo realizado em diversos municípios de Rondônia.

De acordo com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), a coordenação estadual de imunização e a gerência epidemiológica estão apoiando salas de vacinas e redes de frios para aproveita a ação de imunização contra a pólio e incentivar a vacinação contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 3 anos de idade.

Porto Velho

Na capital estão abertas desde 8h deste sábado 18 unidades básicas de saúde – os postinhos – para a atualização da caderneta de vacinação. A ação se estende até 17h.

Os atendimentos também serão realizados no Porto Velho Shopping a partir das 14h para a imunização contra covid-19, influenza e poliomielite. O público pode procurar o local até 19h.

Ji-Paraná

O Dia D também acontece em Ji-Paraná em todas as 10 unidades básicas de saúde da área urbana. Os atendimentos vão até 13h.

O público-alvo da campanha na cidade é voltado a crianças de 1 a 5 anos de idade, no caso da imunização contra a poliomielite, e crianças e adolescentes até 15 anos para a atualização da caderneta de vacinas.

Vilhena

Vilhena também aderiu ao Dia D, com atendimentos de imunização das 8h às 17h em todas as unidades básicas de saúde da cidade. De acordo com a prefeitura, o objetivo da campanha é reduzir o número de crianças e adolescentes não vacinados com os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunização (PNI).

Além da vacina contra poliomielite para crianças, estarão disponíveis para os adolescentes as vacinas HPV, dT, Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY.