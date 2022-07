Dia de campo sobre mandioca deve abordar novas cultivares e preparo de solo em Porto Velho

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) deve promover um Dia de Campo sobre a Mandioca em Porto Velho. O evento está programado para acontecer na sexta-feira (15), no campo experimental da empresa, na BR-364, km 5,5.

A programação do evento conta com a mostra de novas cultivares da raiz, além do ensino sobre o preparo correto do solo, implantação e manejo, controle de pragas e custos e mercado.