Dia de campo vai discutir adubação, técnicas de plantio e colheita da melancias em Porto Velho

Produtores de Porto Velho podem participar do ‘Dia de Campo’, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), na sexta-feira (8). O evento vai acontecer na Estrada 28 de Novembro (Estrada da Penal), das 8h às 12h.

De acordo com a Semagric, o evento vai discutir o ‘cultivo da fruta como atividade econômica junto aos produtores interessados’.

Programação

No evento, os participantes participarão das seguintes atividades:

8h – Café da Manhã

9h – Palestra sobre métodos de preparo de mudas, transplantio, adubação, polinização e colheita;

9h45 – Palestra sobre ocorrência e manejo de pragas e doenças na cultura da melancia;

De acordo com a Semagric, depois das palestras, os participantes serão levados para a área de plantio, onde “poderão observar as características físicas presentes em campo e sanar as dúvidas referentes ao cultivo, diretamente com os profissionais presentes”.

