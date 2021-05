Dia do Trabalho: 1º de maio tem atos contra e a favor do governo

Grupos de manifestantes contrários e favoráveis ao governo federal foram às ruas neste sábado (1º), Dia do trabalhador, em diversas cidades do Brasil.

Os críticos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediram mais vacinas e defenderam direitos trabalhistas e a volta do pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600.

Já apoiadores do governo criticaram o Supremo Tribunal Federal (STF) e pediram a volta do voto impresso e o fim das restrições sanitárias implantadas para conter a Covid-19 no país.

Veja, abaixo, alguns estados onde ocorreram atos contra ou favor do governo:

Alagoas

Manifestação pró-Bolsonaro em Maceió no 1º de maio — Foto: Aldo Correa/TV Gazeta

Em Maceió, apoiadores do presidente se dividiram em carreatas e caminhada na orla da praia. Os grupos também pediram a prisão do ex-presidente Lula e se posicionou contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes.

Amazonas

Carreata de apoio a Bolsonaro em Manaus foi transmitida nas redes sociais. — Foto: Reprodução

Em Manaus, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em uma carreata à tarde, na qual motos e carros fizeram um “buzinaço”. A concentração da carreata aconteceu às 15h, na Avenida das Torres. De lá, o grupo seguiu pela Avenida Ephigênio Salles, até a Avenida Coronel Teixeira, no complexo turístico da Ponta Negra.

Além de manifestarem apoio a Bolsonaro, eles se posicionaram contra medidas restritivas contra a Covid, como o fechamento do comércio.

Bahia

Ato dos movimentos sociais no Farol da Barra, em Salvador, para lembrar mortos pela Covid-19 no Brasil — Foto: Divulgação/CSP-Conlutas

Em Salvador, houve duas manifestações na manhã deste sábado. A primeira foi feita por movimentos sociais e centrais sindicais na avenida ACM, uma das principais da capital baiana. Com cartazes, eles defenderam a criação de empregos e se posicionaram contra a privatização de estatais. Em seguida, o grupo foi para o Farol da Barra e colocou cruzes em frente a um dos principais pontos turísticos de Salvador, em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil.

Foi realizado ainda um protesto da Associação dos Professores Licenciados do Brasil (APLB). O grupo colocou cerca de 200 cruzes em outro ponto do bairro da Barra, no Morro do Cristo. O objetivo foi relembrar os professores do ensino público que morreram em decorrência da Covid-19 na Bahia.

Ceará

A concentração do protesto aconteceu por volta das 10 horas no início da BR-116. — Foto: Carlos Marlon/Sistema Verdes Mares

Em Fortaleza, grupos de apoiadores do presidente organizaram uma carreata na manhã deste sábado no início da BR-116, em ato convocado pelas redes sociais. Com bandeiras do Brasil, os manifestantes seguiram pela rodovia e, em alguns momentos, ocuparam os dois sentidos da via. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal acompanharam a manifestação e ajudaram a controlar o trânsito.

Distrito Federal

Em Brasília, apoiadores do presidente fecharam a Esplanada dos Ministérios na manhã deste sábado. O grupo se reuniu em frente à Catedral Metropolitana, por volta das 9h. No fim da manhã, de helicóptero, Bolsonaro decolou do Palácio da Alvorada e sobrevoou o protesto por quase 30 minutos. Cinco faixas do Eixo Monumental, na região central, foram interditadas pela carreata. Os apoiadores do presidente também ocuparam parte do gramado em frente ao Congresso Nacional. Eles seguravam bandeiras do Brasil.

Goiás

Protesto em defesa do presidente Jair Bolsonaro em Goiânia Goiás neste sábado, Dia do Trabalhador — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

No estado, grupos realizaram protestos em Goiânia e Jataí em defesa do presidente e da volta do voto impresso no país no Brasil. Os grupos também pediram a saída do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Minas Gerais

Trabalhadores da educação se manifestam na Praça da Estação, em Belo Horizonte — Foto: Fábio Venâncio/TV Globo

Em Belo Horizonte, ocorreram atos contra e a favor do presidente Bolsonaro. Na Praça da Estação, no Centro, manifestantes pediram a ampliação da vacinação e a saída do presidente; na Região da Pampulha, uma carreata se reuniu em frente ao Mineirão Com bandeiras da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Já apoiadores do presidente se reuniram na Região Centro-Sul da capital, vestidos com roupas verdes e amarelas e levando bandeiras do Brasil.

Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram na Região Centro-Sul de Belo Horizonte — Foto: Fábio Venâncio/TV Globo

No sul do estado, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha e Passos tiveram atos de apoiadores do presidente, organizados em carreatas para pedir a implantação do voto impresso. Eles também se manifestaram contra ao lockdown.

Outras cidades do estado também registraram manifestações:

Ipatinga;

e Montes Claros.

Paraná

Curitiba registrou carreata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro — Foto: Reprodução/RPC

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram manifestações na tarde deste sábado em Curitiba. A maior parte da concentração aconteceu no Centro Cívico, em frente ao Palácio Iguaçu, mas carreatas com bandeiras e faixas de apoio ao presidente foram registradas em várias ruas da cidade.

Faixas e cartazes também pediam a implementação do voto auditável e impeachment de ministros do STF.

Pernambuco

Apoiadores do presidente Bolsonaro fizeram uma manifestação em alguns pontos de Olinda e do Recife na manhã deste sábado. Houve aglomerações, e alguns dos participantes não usavam máscara de proteção contra a Covid-19. Com faixas e cartazes e vestidos de verde e amarelo, eles saíram pela Avenida Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital pernambucana.

Rio de Janeiro

Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em Copacabana — Foto: Reprodução

No Rio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram protestos entre a manhã e o início da tarde deste sábado. O maior ato aconteceu em Copacabana, onde a manifestação interditou a Avenida Atlântica.

Os manifestantes exibiram faixas pedindo intervenção militar sob o comando do presidente e citando o artigo 142 da Constituição. Essa interpretação é rechaçada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pela Câmara dos Deputados, por juristas, especialistas e ministros do STF.

Já em Macaé, mais de 500 cruzes foram colocadas nas areias da Praia dos Cavaleiros para lembrar as vítimas da Covid-19. A ação foi promovida por representantes de movimentos sindicais e lideranças sociais. De acordo com os organizadores, o ato também representou um protesto contra a forma como o governo federal vem lidando com a crise sanitária no país.

Macaé, RJ, registra ato em homenagem às vítimas da Covid-19 neste 1º de maio

Rio Grande do Norte

Garis fazem protesto contra demissões e por concurso em Natal — Foto: Reprodução/Inter TV Cabugi

Natal registrou pelo menos três protestos. O primeiro, organizado por centrais sindicais e movimentos sociais, em um carreata com críticas ao governo federal e demandas por mais vacinas e auxílio emergencial. O segundo, feito por apoiadores do presidente, em uma passeata pelas ruas do centro da cidade que pedia o fim das restrições impostas pelos decretos estaduais de prevenção à Covid-19

Por fim, os garis da capital e reuniram em frente à companhia de limpeza da capital, contra a demissão de garis e outros servidores da Urbana, além da cobrança por equipamentos de proteção individual e realização de concurso público.

Rio Grande do Sul

Grupo contrário às medidas de isolamento social protesta em Porto Alegre

Em Porto Alegre, houve manifestações contra e a favor de Bolsonaro. Uma carreata percorreu as ruas da cidade reivindicando, entre outras coisas, a volta do voto impresso. Já um protesto de centrais sindicais em frente ao Mercado Público pediu a saída de Jair Bolsonaro da presidência da República, manutenção do valor de R$ 600 para o auxílio emergencial e vacina para todos.

Em Rio Grande, Santa Maria e Passo Fundo, a maioria dos motoristas manifestaram apoio ao presidente e contrariedade ao lockdown.

Santa Catarina

Protesto contra Bolsonaro em frente à Catedral Metropolitana de Florianópolis — Foto: CUT/Divulgação

Em Santa Catarina, houve manifestações em Florianópolis, Criciúma e Chapecó. Na capital, o grupo favorável ao governo defendia a proposta do voto auditável, enquanto o grupo contrário defendeu vacinação, auxílio emergencial e serviço público.

São Paulo

Apoiadores participam de um ato em favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado, 1º de maio de 2021 — Foto: Bruno Escolástico/PhotoPress/Estadão Conteúdo

Manifestantes se aglomeraram na Avenida Paulista neste sábado em um ato de apoio a Bolsonaro. Eles pediram “intervenção militar”. A concentração teve início por volta das 9h na altura da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

No local, um carro de som foi posicionado com uma grande faixa pedindo a reabertura econômica no estado de São Paulo durante a pandemia do coronavírus e contra o STF. No veículo, discursaram Carla Zambelli (PSL) e Roberto Jefferson (PTB).

Protesto no Centro de Campinas no dia 1º de maio — Foto: Rafael Smaira

Em Campinas, no interior o sindicato dos professores da rede estadual organizou uma carreata contra a volta das aulas presenciais e cobrou a volta do auxílio emergencial. Um homem armado e sem máscara, que se apresentou como policial federal, chegou a retirar uma faixa, e houve princípio de confusão. Não houve disparos e ninguém ficou ferido. A situação foi controlada pela Polícia Militar. Em seguida, o ato seguiu pelas ruas do Centro.

A cidade também registrou ato com apoiadores do governo. Eles estavam vestidos com as cores da bandeira do Brasil e fizeram uma caminhada pelas ruas do Centro. Havia faixas com críticas ao Supremo Tribunal federal (STF) e pessoas em defesa do tratamento precoce contra a Covid-19.

Outras cidades do estado registraram manifestações:

Santos;

Ribeirão Preto;

Franca;

Mogi das Cruzes;

São Carlos;

e Rio Claro.

Sergipe

Carreata pela principais ruas e avenidas em Aracaju — Foto: Fabiana Gonçalves/ Arquivo pessoal

Na tarde deste sábado, manifestantes realizaram uma carreata em Aracaju em apoio ao governo do presidente Bolsonaro. Vestidos de verde e amarelo e segurando bandeiras do Brasil, eles promoveram buzinaço e estavam acompanhados de um minitrio que executava o Hino Nacional. Eles se posicionaram favoravelmente ao presidente e às medidas do governo federal durante a pandemia.

O ato contou ainda com o apoio de donos de bares e restaurantes da capital, que defendem a reabertura dos estabelecimentos comerciais, proibidos de funcionar aos finais de semana e feriados, de acordo com as medidas restritivas.

Tocantins

Ato foi encerrado na Via Lago, em Araguaína — Foto: PM/Divulgação

Um ato a favor do governo Bolsonaro foi registrado na manhã deste sábado em Araguaína, no norte do Tocantins. O grupo saiu em carreata com carros, motos e bicicletas.

Além de manifestar apoio ao presidente, o grupo também era a favor do voto impresso e contra a corrupção

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1