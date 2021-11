Dias de campo debatem cadeia produtiva do pescado em Rondônia

A piscicultura em Rondônia é uma das forças emergentes no desenvolvimento econômico regional. Para seguir em ampla ascensão, o Sebrae em Rondônia, a Associação de Criadores de Peixe de Rondônia (Acripar), a Emater e diversos parceiros idealizaram os Dias Especiais de Piscicultura, que acontecem em Machadinho do Oeste (30/11) e Ariquemes (02/12), presencial e gratuitamente.

Os eventos têm por objetivo sensibilizar e instruir piscicultores e profissionais da área da região do Vale do Jamari acerca dos aspectos técnicos de produção, comercialização e fomento da piscicultura e fatores críticos de sucesso que potencializam os resultados dessa atividade econômica.

Entre os conteúdos a serem abordados estão os custos de produção, que muitas vezes são “invisíveis” aos olhos do produtor e podem fazer a diferença na elaboração do preço final. Aspectos mercadológicos também serão abordados durante os eventos, uma vez que acesso a novos mercados e a Indicação Geográfica do produto – que também será abordada durante a programação – são estratégias muito assertivas.

Outro tema a ser abordado será a importância do cooperativismo para melhores resultados e performance da cadeia produtiva do pescado, em especial do Tambaqui. A operacionalização de técnicas de manejo de água na piscicultura será um conteúdo bastante útil para quem atua diretamente na atividade.

“Com a realização destes seminários queremos estreitar o relacionamento com os produtores de peixe de Ariquemes e região, pois verificamos que necessitamos propiciar aos pequenos negócios condições de fortalecimento de seus processos de gestão e de crescimento no mercado. Agradecemos todos os parceiros que embarcaram nessa ação conosco”, disse Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

O Dia Especial de Piscicultura em Machadinho do Oeste ocorrerá no próximo dia 30 de novembro, na fazenda do senhor Raul Aradi, e o evento em Ariquemes será realizado no dia 2 de dezembro no Parque Botânico da cidade. Para se inscrever, basta procurar a Emater e o Sebrae locais. Os eventos são fruto de uma parceria entre Sebrae, Acripar, Seagri, Emater, Senar, Sicredi e Prefeitura Municipal de Ariquemes.

