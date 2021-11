Diretor é preso após pendurar aluno de cinco anos de cabeça para baixo em escola na Índia

O diretor de uma escola particular de ensino fundamental em Mirzapur, na Índia, foi preso após pendurar um aluno de cabeça para baixo da sacada do primeiro andar do prédio, na quinta-feira (28).

Manoj Vishwakarma teria ficado nervoso com o Sonu Yadav, de cinco anos, que não “se comportou” enquanto comia. Segundo relatos, a atitude objetivava ensinar uma lição ao aluno na frente de outros estudantes.

O garoto só teria sido puxado de volta após gritar e pedir perdão por seu comportamento.

Uma foto do momento caiu nas redes sociais e viralizou. Um magistrado local ordenou que o oficial de educação básica investigasse o acontecimento e que uma ação fosse registrada contra o diretor.

Ranjit Yadav, pai de Sanu, condenou a atitude do diretor em uma declaração à agência IANS. “Meu filho só tinha ido comer gol gappa [comida indiana] com as outras crianças e eles estavam sendo um pouco travessos. Por isso, o diretor aplicou aquela punição que poderia ter colocado em perigo a vida do meu filho”.

G1