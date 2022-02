Dnit conclui parte da elevação da BR-364 após cheia do rio Jamari e fila de caminhões é liberada em RO

A BR-364, entre Ariquemes (RO) e Itapuã do Oeste (RO), foi aberta por tempo determinado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na segunda-feira (28), depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) conclui parte das obras de elevação da rodovia.

A operação ‘Siga e Pare’ começou na noite de domingo (27) e seguiu até às 6h desta segunda-feira (28). Após esse horário, a polícia voltou a fechar o trecho, para que as obras de elevação fossem retomadas. Segundo a PRF, “todas as filas de caminhões que existiam no local foi escoado”.

Em nota, a polícia explica que “uma nova reabertura deve ocorrer às 22h de segunda-feira, com uma nova operação Pare e Siga”. O fluxo será liberado da seguinte forma:

das 00h às 01h liberado sentido Porto Velho;

das 01h às 02h liberado sentido Ariquemes;

das 02h às 03h liberado sentido Porto Velho e assim por diante.

Quatro dias de interdição

A interdição da principal rodovia de Rondônia começou na quinta-feira (24), durante a tarde. O ponto de alagamento da rodovia é no KM 540, perto do acesso para o município de Alto Paraíso (RO).

Na sexta-feira (25), a equipe do Dnit chegou ao local e no sábado (27) iniciou a obra de elevação da rodovia com pedras. Mais de 20 km de congestionamento se formou, principalmente de carretas.

No sábado (26), a PRF iniciou uma campanha junto a moradores da região de Ariquemes para arrecadar alimentos e água para mais de 800 motoristas que estão parados na BR-364 há dias.

Aos motoristas, A PRF alertou que desconhece rotas alternativas e não aconselha riscos desnecessários por estradas ou rodovias da região do Vale do Jamari.

Transporte de passageiros

Com a BR interditada, centenas de passageiros esperaram por horas nas rodoviárias de Porto Velho e Ariquemes por causa de viagens canceladas.

Na manhã de segunda, uma equipe da Rede Amazônica foi até a rodoviária da capital e no local, conversou com uma das gerências de transporte rodoviário.

Segundo a empresa, nos dias em que a BR-364 ficou totalmente interditada, foi necessário usar a rota alternativa que passa pelo município de Cujubim. Eles também informaram que o transporte de passageiros está se normalizando, já que a PRF está fazendo a liberação parcial da rodovia em horários específicos.

G1