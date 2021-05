Documentário sobre robustas amazônicos em Rondônia é disponibilizado com legendas, audiodescrição e janela de Libras

Um documentário sobre o café robusta amazônico das matas de Rondônia foi disponibilizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) com recursos de acessibilidade. No vídeo, famílias produtoras contam suas histórias com a cafeicultura amazônica.

Em quase 50 minutos de vídeo, a imersão no mundo do café é trilhada pelas histórias e valores culturais e agronômicos da reunião. O documentário foi lançado no início deste ano apenas com legendas em português e inglês.

Enrique Alves, pesquisador da Embrapa e responsável pela produção do documentário, no entanto, queria que o conteúdo chegasse a novos públicos, e se inspirou no cunhado, que é cego, para garantir a acessibilidade ao conteúdo.

Hoje a produção também conta com audiodescrição, legendas para deficientes auditivos e ainda janela com um intérprete de Libras.

