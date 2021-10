Dois casos de supostas tentativas de raptos de crianças são registradas em Ji-Paraná

Na tarde deste domingo, dia 10, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de dois casos de supostos raptos de crianças. A primeira tentativa, segundo um garoto de 12 anos, aconteceu na Rua T-11 com a Feijó, no bairro Riachuelo. O garoto contou aos PM’s que brincava na rua quando foi abordado por um homem, de cor branca, barbudo e com um porte físico ‘forte’.

Ele dirigia um veículo Gol, de cor preta, possivelmente ano 2018, e ao se aproximar da criança, abaixou o vidro e simulou que estava armado. Com medo, a criança saiu correndo e entrou em sua casa, que fica a aproximadamente 50 metros do local da abordagem.

Cerca de 1 hora após este acontecimento, já na Rua Xapuri com a Rua T-11, uma mulher de porte físico ‘forte’, se aproximou de várias crianças que estavam brincando na rua e tentou pegar um dos menores pelo braço. Neste momento, a mulher foi impedida por vários adolescentes que passavam pela rua. A mulher ainda chegou a perguntar se as crianças não seriam vendidas ou doadas para ela.

Em seguida, a mulher fugiu do local a pé, tomando rumo ignorado. As Guarnições de Rádio Patrulha fizeram vários patrulhamentos pela cidade, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer as supostas tentativas de raptos às crianças.

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

