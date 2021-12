Domingão da CDL’ tem vacinação contra a Covid neste domingo em Porto Velho

Aproveitando a movimentação de pessoas no tradicional ‘Domingão da CDL’, em Porto Velho, a vacinação contra a Covid será aplicada neste domingo (12) durante o evento.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o ponto de vacinação foi montado em frente ao Santuário Arquidiocesano de Aparecida, antiga matriz da Paróquia São Tiago, no bairro JK, zona leste. A imunização começou às 9h e segue até 14h.

Na vacinação do Domingão da CDl serão aplicadas na população as vacinas de 1ª, 2ª e 3ª doses em moradores com mais de 18 anos.

De acordo com a prefeitura da capital, para receber a 2ª dose intervalo obedecido é de 28 dias, e para a 3ª aplicação o intervalo é de 120 dias.

O Domingão da CDL é focado nas vendas do comércio popular de regiões específicas da cidade. O evento acontece há vários anos e atrai o público que busca promoções de produtos, como roupas e calçados.

G1