Dr. Neidson entrega veículo para atender Lar do Idoso de Ouro Preto do Oeste

Parlamentar destinou emenda de mais de R$ 100 mil para aquisição da van através da Sesau

Nesta semana, o deputado estadual Dr. Neidson (PMN), entregou uma van para atender o Centro de Acolhimento do Idoso de Ouro Preto do Oeste. O veículo foi adquirido através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado, no valor de R$ 101 mil.

Na presença da presidente da entidade, Mara Guarido, da vice-presidente, Maria José e do vereador, Graucimar Ferreira (DC), Dr. Neidson entregou as chaves do veículo que ajudará no transporte dos idosos e nas atividades do Centro de Acolhimento.

“Parabenizo as dirigentes do Lar do Idoso, Mara e Maria José, assim como o vereador Graucimar, que nos trouxe até aqui para atender essa demanda e ao governador Marcos Rocha, que se prontificou em atender nossa solicitação de emenda”, declarou Neidson.

Ainda na oportunidade, o deputado informou ao tenente BM Charlison Almeida de Aguiar, subcomandante do 2° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, que em breve, o Projeto Bombeiro Mirim da cidade também será contemplada com uma van.

“É uma grande satisfação cumprir com mais este compromisso com Ouro Preto do Oeste, município que pode sempre contar com a nossa parceria”, concluiu o deputado que recebeu agradecimentos de todos os presentes.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto: Juliana Martins-ALE/RO Foto: Assessoria