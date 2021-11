Dr. Neidson propõe ao Governo criação do Programa Bombeiro na Escola

Indicação do parlamentar visa a preparação de alunos para agirem em situações de perigo

O deputado Dr. Neidson (PMN) indicou ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a possibilidade de o Estado criar o ‘Programa Bombeiro na Escola’, nas instituições de ensino estaduais de Rondônia.

Segundo a justificativa do parlamentar, o programa seria uma extensão de ensino, destinada aos alunos do Fundamental II.

“É de conhecimento público que os alunos da rede de ensino estadual rondoniense, não possuem noções básicas de primeiros socorros e acidentes domésticos na grade curricular obrigatória. Esse fator acaba impossibilitando as crianças de aprenderem a lidar com situações de perigo”, explicou Dr. Neidson.

O parlamentar acrescentou que, diariamente, acidentes domésticos que poderiam ser evitados com uma simples ligação para os serviços de emergência, são noticiados pela imprensa local e nacional.

“No entanto, o conhecimento para identificar situações de risco e para agir nessas circunstâncias não estão inseridos no currículo escolar”, citou o deputado.

Para o parlamentar, o Programa Bombeiro na Escola será relevante, pois, segundo ele, contribuirá com informações necessárias, como uma ligação para serviços de emergência, algo que pode salvar uma vida.

Em geral, a propositura tem como objetivo central, preparar alunos para agirem preventivamente e com segurança quando estiverem diante de situações que podem causar riscos à vida humana.

“O intuito é promover, no ambiente escolar, um encontro com o Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia para que sejam ministrados exercícios, atividades educativas e ensinando como acionar serviços de emergências como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o resgate do Corpo de Bombeiros”, concluiu Dr. Neidson.

Texto: Juliana Martins-ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz – ALE/RO