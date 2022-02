Drive-thru de testagem rápida é realizado em 11 municípios de Rondônia; veja calendário

Uma mega ação de testagem rápida para detectar a Covid-19 deve acontecer em 11 municípios de Rondônia, em formato drive-thru. A ação é realizada pelo governo em parceria com as prefeituras, com o objetivo de quebrar o ciclo de proliferação da Covid-19 e de suas variantes no estado.

Segundo a administração estadual, as pessoas que testarem positivo para a doença serão notificadas e atendidas pela equipe médica. Os casos negativos serão dispensados. Na hora do exame deverá ser apresentado algum documento com foto e o cartão SUS.

Calendário

Sexta-feira, 11 de fevereiro

Espigão do Oeste: A partir de 8h. Local ainda não definido.

A partir de 8h. Local ainda não definido. Ouro Preto do Oeste: A partir de 9h. No Bosque Municipal, localizado na rua Bosque 285, bairro Bela Floresta.

A partir de 9h. No Bosque Municipal, localizado na rua Bosque 285, bairro Bela Floresta. Rolim de Moura: A partir de 16h. No Estádio Cassolão.

Sábado, 12 de fevereiro

São Miguel do Guaporé: Das 7h às 13h. Local ainda não definido.

Das 7h às 13h. Local ainda não definido. Santa Luzia: A partir das 8h. Local ainda não definido.

A partir das 8h. Local ainda não definido. Alta Floresta: A partir das 8h. Local ainda não definido.

A partir das 8h. Local ainda não definido. São Francisco do Guaporé: A partir das 8h. Local ainda não definido.

A partir das 8h. Local ainda não definido. Seringueiras: A partir das 14h. Local ainda não definido.

Domingo, 13 de fevereiro

Costa Marques: A partir das 8h.

A partir das 8h. São Domingos do Guaporé , distrito de Costa Marques: A partir das 14h.

, distrito de Costa Marques: A partir das 14h. Guajará-Mirim: A partir das 9h.

Conforme o governo, a ação já aconteceu em Ji Paraná, Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Porto Velho e Espigão do Oeste.

Pandemia

Até terça-feira (8), Rondônia havia registrado 338.545 casos de Covid-19 e 6.881 óbitos pela doença. No último boletim divulgado pelo Governo do estado, 231 pessoas estavam internadas nos hospitais do estado e 11 aguardavam por um leito.

