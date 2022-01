Drive-thru de testagem rápida para Covid-19 é realizado neste sábado (29) em Ji-Paraná

O Governo de Rondônia vai realizar neste sábado (29) mais um drive thru de testagem rápida para detectar a Covid-19 em Ji-Paraná (RO). Mais de 1 mil testes estarão disponíveis na ação.

O morador que se interessar em fazer o exame deve ir de carro até o antigo posto Vitória 1, na avenida Marechal Rondon, 2015, bairro 2 de Abril. O atendimento deve acontecer das 9h às 13h.

Segundo o governo, a testagem será feita com o objetivo de combater o avanço do vírus em Rondônia. Para isso, o método de teste utilizado será o antígeno, que consiste em um exame mais preciso com a identificação do coronavírus desde os primeiros dias de infecção, com 93,3% de sensibilidade e 99,4% de especificidade.

Vacinação

Também acontece no sábado (29), uma ação de vacinação contra a Covid-19 em Ji-Paraná. Durante a ação, crianças de 5 a 11 anos e a população geral podem receber doses da vacina no IG Shopping, das 13h às 19h.

