Drive-thru de vacinação contra a Covid acontece no sábado, 24, em Ji-Paraná

Um novo drive-thru de vacinação contra a Covid-19 será realizado no sábado (24) em Ji-Paraná (RO). De acordo com a prefeitura da cidade, serão imunizados os idosos a partir de 64 anos. A expectativa é imunizar mais de mil idosos na ação.

Para receber a primeira dose da vacina durante o drive-thru, as pessoas da faixa etária devem ir até o local de vacinação, apresentar algum documento pessoal com foto, número de CPF, comprovante de residência e, se possível, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O local da ação é o pátio do antigo Posto Vitória 1, no cruzamento da avenida Marechal Rondon com rua João dos Santos Filho, no bairro 2 de Abril, primeiro distrito.

De acordo com a prefeitura, segundo a programação de imunização, a vacinação desse público alvo também acontece nesta quinta-feira (22), nas escolas estaduais Gonçalves Dias, no primeiro distrito, e Aluízio Ferreira, no segundo distrito, mediante agendamento.

A ação que acontece no sábado será o segundo drive-thru de vacinação realizado em Ji-Paraná. Na primeira vez, em 31 de março, mais de mil idosos com mais de 65 anos receberam a primeira dose do imunizante.

