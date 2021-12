Drive-thru de vacinação contra a gripe e Covid-19 acontece nesta quinta-feira (16) em Porto Velho

A última edição do ano do drive-thru de vacinação acontece no Prédio do Relógio em Porto Velho, na quarta-feira (16), das 18h às 22h. Serão disponibilizadas vacinas contra Covid-19 e contra o vírus Influenza.

A ideia da prefeitura é vacinar o maior número de pessoas com primeira, segunda e dose de reforço para garantir mais segurança às confraternizações familiares de Natal e Ano Novo. E a vacina contra gripe se torna ainda mais importante em tempos de pandemia.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mais de 100 colaboradores estarão envolvidos na operação. Para facilitar a logística, equipes de vacinadores também serão enviadas à Rua Henrique Dias.

A Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran) deve interditar as vias para garantir a segurança dos veículos que seguirão para o Prédio do Relógio.

A área formada pelas avenidas Farquar e Sete de Setembro, e ruas José de Alencar e Henrique Dias ficará fechada para o trânsito de veículos enquanto durar o drive-thru.

G1