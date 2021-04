Drogas e armas são apreendidas e veículos recuperados pela PRF durante o final de semana em RO

Drogas, armas e madeira foram apreendidas no último final de semana em Rondônia durante a operação Semana Santa, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Cinco veículos foram recuperados.

Em Guajará-Mirim, próximo à fronteira com a Bolívia, o passageiro de um táxi foi preso por transportar 325 gramas de cocaína pura. O homem tentou fugir, mas foi capturado e contou que seria pago para levar a droga até Porto Velho.

Ainda em Guajará, o motorista de um carro de passeio foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele contou aos policiais que tinha permissão apenas para posse e que tinha consciência de que não poderia transportar a arma. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Em Ji-Paraná, os policiais flagraram duas situações de posse de drogas. Na primeira, dois homens em um automóvel tinham nos bolsos cerca de 10 gramas de cocaína embalada para consumo. Na segunda ocasião, um caminhoneiro foi flagrado na BR-364 transportando na boleia do caminhão 14 comprimidos de anfetamina, conhecida como rebite.

No mesmo dia, outro caminhoneiro foi preso e Ji-Paraná por porte ilegal de arma de uso restrito. No caminhão foi encontrada uma arma calibre 38, com a numeração raspada, e diversas munições.

Em Ariquemes, a polícia identificou dois carregamentos de madeira sendo transportados de forma irregular. Ao analisar a documentação das mercadorias, os agentes identificaram que as cargas não estavam de acordo com o que havia sido informado no Documento de Origem Florestal.

Nos quatro dias de fiscalização da operação, os PRFs ainda recuperaram cinco veículos, sendo três motocicletas e dois carros, que transitavam nas rodovias federais em Porto Velho, Guajará-Mirim e Ariquemes.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1