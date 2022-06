Drone é abatido ao sobrevoar presídio levando celular e serras em Ji-Paraná

Um drone foi abatido na noite de quinta-feira (16) ao sobrevoar o presídio Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná (RO), região central do estado. O drone carregava um celular e algumas serras.

Segundo a direção da unidade, o veículo aéreo não tripulado foi visto sobrevoando o presídio por volta de 20h30.

Nesse momento os policiais penais atiraram e derrubaram o drone, impedindo assim que ele entrasse na unidade prisional.

Acoplado ao drone foi encontrado um aparelho celular, um carregador e serras. A suspeita é que os objetos seriam jogados em um dos pavilhões do presídio.

De acordo com a Polícia Penal, o celular possivelmente seria usado para mobilização de possíveis crimes de dentro do presídio e as serras poderiam ser destinadas no corte de grades das celas, possibilitando uma fuga dos detentos.

Não foi identificado quem estava ‘pilotando’ o drone do lado de fora do presídio Agenor Martins de Carvalho. O material e o drone ficaram apreendidos.

G1