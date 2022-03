Duas garotas são covardemente executadas em Ji-Paraná

Logo nas primeiras horas deste sábado, dia 19, a Central de Operações da PM (190), recebeu uma ligação informando que duas jovens foram mortas a tiros e que os corpos estavam dentro do banheiro de uma residência, localizada no final da Rua T-17, no bairro Val Paraíso, 2º Distrito de Ji-Paraná.

Prontamente, as Guarnições de Rádio Patrulha foram até ao local e constataram a veracidade da denúncia, localizando os corpos de Helaize Lima de Oliveira, de 20 anos e de uma adolescente de 17 anos de idade, caídos no banheiro da residência.

A Perícia Técnica compareceu no local e constatou diversas perfurações nas cabeças das vítimas, feitas por projéteis de arma de fogo.

De acordo com a Polícia, uma criança de apenas 02 anos de idade, filha de Helaize, também estava na casa no momento das execuções. A criança estava em estado de choque e foi entregue para a avó.

A Polícia também informou que as duas garotas se declaravam pertencem à facção criminosa CV (Comando Vermelho) e a adolescente foi apreendida na última quarta-feira, dia 16, no Terminal Rodoviário transportando drogas.

Testemunhas disseram à polícia que viram um carro, de cor prata, saindo do local, logo após os disparos.

Comando190