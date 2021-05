Duas mulheres morrem e outras cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR-364

O gravíssimo acidente que tirou a vida de Dirce Rodrigues Garcia, 41 anos e Vera Lúcia Dias Ramos, 51 anos, aconteceu na noite de domingo (2), na BR-364, na região do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

De acordo com a PRF, o carro modelo Logan era ocupado por sete pessoas que tinham acabado de sair de um balneário, localizado na região onde aconteceu o acidente.

O motorista que conduzia o carro acabou perdendo o controle da direção do veículo, que saiu da pista e colidiu com uma árvore.

Com a forte batida, Dirce morreu no local do acidente e Vera chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Os outros cinco integrantes do veículo também foram encaminhados para o hospital em estado grave. O motorista do carro teve parte do couro cabeludo arrancado no acidente. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de rondoniaovivo