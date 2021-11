Duas pessoas ficam feridas após acidente na BR-364 envolvendo um carro e um caminhão guincho

Um casal ficou ferido após colidir com o carro contra um caminhão guincho na BR-364, entre Ariquemes e Jaru (RO), na noite de sexta-feira (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava parado no momento em que o carro bateu e capotou.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o carro seguia sentido Mato Grosso quando saiu para o acostamento e atingiu a lateral esquerda do caminhão.

Segundo os bombeiros, o caminhão estava parado, ajudando um outro veículo que apresentava problemas de funcionamento, quando o carro colidiu. Devido o impacto da colisão, o carro acabou capotando.

O homem e a mulher que estavam no carro de passeio ficaram presos no interior do veículo, mas, foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Jaru. O estado de saúde do casal não foi divulgada.

