É clássico! Corinthians e Santos se enfrentam pelo Paulistão

O primeiro clássico do Paulistão 2022 será disputado nesta quarta-feira (2). Em jogo válido pela terceira rodada do estadual, o Corinthians recebe o Santos na Neo Química Arena, a partir das 21h35. O jogo terá transmissão exclusiva da Record TV para tv aberta.

Após vencer o Santo André por 1 a 0 fora de casa, o Timão busca o primeiro triunfo em seus domínios nesta temporada, já que ficou no empate sem gols contra a Ferroviária na estreia.

Para o confronto, o técnico Sylvinho não terá, mais uma vez, dois dos principais jogadores do elenco. O goleiro Cássio e o meia Willian, que já não enfrentaram o Santo André, seguem de fora. O primeiro testou positivo para a Covid-19, enquanto que o camisa 10 segue um trabalho de controle de carga e condicionamento físico. Além deles, o lateral Bruno Melo foi liberado para resolver assuntos particulares.

Para o lugar do meia, Gabriel Pereira e Adson são os mais cotados, com vantagem para GP. No gol, apesar da chegada de Ivan, ex-Ponte Preta, Matheus Donelli deve seguir à frente da meta corintiana, como esteve no último jogo.

Se não terá Willian e Cássio, o time mandante terá dois retornos importantes: o zagueiro João Victor, recuperado de um trauma no pé direito, e o meia Renato Augusto, que também foi poupado na última rodada, mas deve retornar ao time titular. Há ainda a expectativa de que Paulinho comece jogando desde o início.

Carille e Goulart

Com um empate e uma derrota, o Santos não se encontra em uma situação confortável neste início de temporada. A equipe tem apenas 1 ponto e abre a rodada no terceiro lugar do Grupo D, fora da zona de classificação.

Para o clássico, o Peixe conta com o retorno de Fábio Carille, treinador que possui passagem vitoriosa pelo Corinthians e que já está recuperado da Covid-19. No time do Parque São Jorge, foi campeão do Paulista e da Copa do Brasil de 1995 como jogador, tricampeão estadual como técnico (2017, 18 e 19) e campeão do Brasileirão em 2017. Além disso, fazia parte da comissão técnica de Tite na Libertadores de 2012 e Mundial de Clubes.

Além dele, o meia Ricardo Goulart, principal contratação para esta temporada, foi regularizado e também estará à disposição, seja começando entre os titulares ou para o decorrer da partida.

Histórico do confronto

Com 342 confrontos no total, o Santos é o terceiro time da lista dos que mais enfrentaram o Corinthians na história. A primeira vez que as duas equipes se encontraram foi em 1913, há 109 anos. Na ocasião, o Peixe venceu por 6 a 3 em partida válida pelo Paulistão.

Mas o retrospecto geral é favorável ao clube do Parque São Jorge. São 134 vitórias, 99 empates e 109 derrotas.

O último embate entre os dois alvinegros aconteceu em 21 de novembro de 2021, no Campeonato Brasileiro. A partida terminou com a vitória do Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena. Os gols do Timão foram marcados por Gabriel e Jô.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Santos

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Data e hora: quarta-feira (02/2), às 21h35

Árbitro: Thiago Luis Scarascati

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Du Queiroz, Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Adson); Roger Guedes e Mantuan

Técnico: Sylvinho

SANTOS: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe (Kaiky) e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho, Vinicius Zanocelo, Ricardo Goulart (Pirani) e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo

Técnico: Fábio Carille

