É falso que Alemanha proibiu Igreja Universal de se instalar no país?

Circula pelas redes sociais que a Alemanha proibiu a Igreja Universal de se instalar no país. De acordo com publicação no Facebook, essa decisão foi tomada porque os alemães seriam contra a forma como a igreja arrecada dinheiro. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“Alemanha proíbe a Igreja Universal de se instalar no país, devido a sua forma de arrecadar dinheiro! Isto é ser um país sério!!”Texto em post que circula no Facebook que, até as 14h de 3 de maio de 2021, tinha sido compartilhado 493 vezes

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A Alemanha não proibiu a Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd), fundada pelo bispo brasileiro Edir Macedo, de se instalar no país. Desde 1998 a Universal possui templos no território alemão e atualmente está presente em 14 cidades, incluindo a capital Berlim, Frankfurt, Hamburgo, Colônia e Munique. Em nenhum momento o governo alemão impediu que o grupo neopentecostal brasileiro abrisse novas sedes.

Essa peça de desinformação começou a circular em 2019, quando a administração da Igreja Universal de Berlim tentou comprar o imóvel que já alugava, o edifício de uma igreja neogótica do século 19 localizada no distrito de Mitte, região central da cidade. Na época, as autoridades do distrito não autorizaram a venda. O então subprefeito de Mitte, Stephan von Dassel, afirmou ao site de notícias alemão Deutsche Welle que “a presença da Universal não enriquece nosso distrito nem a região”. Dassel também criticou a falta de transparência sobre a destinação do dinheiro arrecadado pela instituição.

Essa polêmica distrital, contudo, não impediu que o grupo mantivesse o templo no local. No site do grupo na Alemanha, o endereço da sede berlinense continua sendo a antiga construção neogótica. Pelo Google Maps, também é possível verificar o edifício como sendo a sede da Universal.

Além disso, desde 2019, o número de cidades alemãs onde o grupo possui templos também aumentou: eram 11 em 2019 e atualmente são 14. Além do Brasil, a Universal tem sedes em pelo menos 95 países.

Esse conteúdo também foi verificado pela AFP e pelo Aos Fatos.

