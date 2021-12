É falso que atleta americana venceu campeonato enquanto estava grávida de cinco meses?

Circula pelas redes que a atleta americana Alysia Montana venceu a prova de 800 metros no Campeonato Americano de Atletismo enquanto estava grávida de cinco meses. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa​:

“A atleta americana, Alysia Montana, mesmo grávida de cinco meses, venceu os 800 metros no campeonato americano. Isso merece ser reconhecido!”

Texto compartilhado no Facebook que, até às 16h do dia 9 de dezembro de 2021, já havia sido compartilhado por mais de 600 pessoas.

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A atleta Alysia Montaño não venceu um campeonato enquanto estava grávida de cinco meses. A fotografia que circula pelas redes sociais foi feita em junho de 2014 e mostra a americana disputando a prova de 800 metros no Campeonato de Atletismo dos Estados Unidos (US Track and Field Championships) em Sacramento, na Califórnia. Na ocasião, ela estava com 34 semanas de gravidez e ficou na última colocação – e não em primeiro lugar.

“Tenho corrido durante toda minha gravidez e me sentido muito, muito bem durante todo o processo”, disse Alysia. Em entrevista, a atleta conta que decidiu participar da competição para mostrar que pessoas grávidas podem realizar exercícios físicos e que esse tipo de atividade é saudável para a mãe e para o bebê.

Responsável pelo registro que circula nas redes sociais, o fotógrafo Rich Pedroncelli afirma que a atleta terminou a prova em 2m32s, tendo percorrido o circuito de 800 metros. É possível encontrar a imagem no site da Associated Press. Atualmente, Alysia já venceu sete vezes a competição dos 800 metros, além de ser campeã mundial no revezamento 4x800m.

Essa informação também foi verificada pelo Aos Fatos.



