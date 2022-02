É falso que CDC constatou 21 mil casos de miocardite causados pela vacina?

Circula nas redes sociais um vídeo do médico americano Peter McCullough afirmando que os riscos das vacinas seriam maiores do que os riscos da Covid-19 e que o CDC teria verificado 21 mil casos de miocardite causados pelas vacinas. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse conteúdo fosse analisado. Confira o trabalho de verificação da Lupa:

“Nós temos 21 mil casos de miocardites nos EUA [Estados Unidos da América] que o CDC [Centro de Controle e Prevenção de Doenças] constatou (…) Os riscos das vacinas são maiores que os riscos da Covid-19”

Vídeo publicado no Instagram que, até as 12h do dia 1º de fevereiro, tinha sido visualizado por mais de 62 mil pessoas

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. Dados públicos do Sistema de Registro de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS) do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos mostram que foram registrados 2.449 casos de miocardite até 21 de janeiro de 2022 — e não 21 mil casos. A miocardite é uma inflamação em um músculo do coração.

Os dados, porém, são brutos e não passam por filtros específicos do CDC antes de serem adicionados ao site. O VAERS recebe contribuições de qualquer pessoa por meio de um formulário online. O site do sistema alerta que os relatórios podem conter informações “incompletas, imprecisas, com coincidências ou não verificáveis” e que os dados apresentados “não podem ser utilizados para determinar se uma vacina específica contribuiu para um evento adversos ou doenças”.

O CDC considera também que os riscos da Covid-19 e de suas complicações “ultrapassagem de longe” os riscos de ter um evento adverso raro depois da vacinação, incluindo o risco de ter uma miocardite. O CDC recomenda que todas as pessoas com mais de cinco anos de idade sejam vacinadas contra a Covid-19.

Covid-19 e miocardite

A miocardite foi identificada como um efeito adverso raro de vacinas contra a Covid-19. Contudo, essa condição é mais comum como consequência da própria doença do que como um efeito da imunização. Um parecer do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares, feito para orientar o programa de imunização de Portugal, apontou que a miocardite é “cerca de 60 vezes” mais frequente em pessoas infectadas pelo novo coronavírus do que naqueles que foram vacinados.

Outro estudo, do CDC, publicado em agosto de 2021, concluiu que pacientes infectados pelo novo coronavírus têm 16 vezes mais risco de miocardite do que pacientes que não tiveram a doença. Outro estudo, de julho de 2021, analisou 323 casos confirmados de miocardite após a vacinação com vacinas mRNA (Pfizer e Moderna). Do total, 309 foram hospitalizadas e, até a publicação do estudo, 304 haviam recebido alta — e nenhuma pessoa morreu.

O CDC concluiu que “o uso de vacinas de mRNA contra a Covid-19 é recomendado em todas as idades” e que “a mortalidade por Covid-19 ultrapassa de longe o número de casos de miocardite esperados” após a vacinação.

Outros órgãos, como associações médicas e o FDA norte-americano, também entendem que pessoas vacinadas têm menos chance de desenvolver miocardite do que as pessoas que tiveram Covid-19. No Brasil, o Ministério da Saúde também afirmou que o “risco da doença Covid-19 e suas sequelas superam o baixo risco de um evento adverso pós-vacinação” e que os episódios de miocardite associados à vacina “ocorreram de forma leve e com boa evolução clínica”. A Anvisa também se posicionou favorável à vacinação dizendo que “os benefícios superam os riscos”.

De acordo com a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) Mônica Levi, é unânime na comunidade científica e nos órgãos reguladores que os riscos de miocardite são maiores por uma infecção de Covid-19 do que pela imunização. “As vacinas podem dar um efeito colateral, mas você sempre pondera o quanto os eventos adversos raros e graves são menos frequentes que os riscos da doença. O número de casos registrados e diagnósticos de miocardite associados à doença é muito maior do que os da vacina”, explica.

O médico Peter McCullough, que aparece no vídeo analisado pela Lupa, é especialista em doenças cardiovasculares do Centro Médico da Universidade de Baylor, no Texas. Ele já foi verificado pela AFP, por ter afirmado que pessoas que já tiveram Covid-19 não devem tomar vacina; pelo Comprova, por ter publicado um estudo supostamente comprovando a eficácia da hidroxicloroquina; e pelo Estadão Verifica por sugerir uma conspiração da ciência contra a cloroquina.

Nota:‌ ‌esta‌ ‌reportagem‌ ‌faz‌ ‌parte‌ ‌do‌ ‌‌projeto‌ ‌de‌ ‌verificação‌ ‌de‌ ‌notícias‌‌ ‌no‌ ‌Facebook.‌

‌Lupa