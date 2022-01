É falso que Espanha tenha decretado ‘fim da pandemia’ e acabado com todas as restrições?

Circula nas redes sociais que a Espanha “decretou o fim da pandemia”. O país teria considerado a Ômicron, nova variante do novo coronavírus, como uma “gripe comum”, e retirado todas as restrições do território. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“A Espanha acaba de decretar fim a pandemia e considera ômicron como uma gripe comum. Todas as restrições foram retiradas”

Texto em imagem compartilhada no Instagram que, até às 10h do dia 20 de janeiro, havia sido curtida por 400 pessoas

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A Espanha não decretou o “fim da pandemia” e nem retirou restrições após concluir que a nova variante Ômicron deve ser tratada como uma “gripe comum”. Recentemente, a ministra da Saúde do país disse que está discutindo com colegas europeus transformar a vigilância de emergência em uma vigilância “comparável a outras síndromes respiratórias”. Contudo, isso não significa, pelo menos até o momento, que as restrições foram todas retiradas.

Em abril de 2021, a Espanha decidiu encerrar o fim do “estado de alarme” nacional. Na época, o primeiro-ministro Pedro Sánchez justificou a decisão devido ao avanço da vacinação no país. Isso não significa que todas as restrições foram encerradas: o uso de máscaras em ambientes públicos fechados, por exemplo, continuou sendo obrigatório. Mas outras restrições, como o uso de máscaras em ambientes externos, foram suspensas.

Em dezembro, contudo, a disseminação da variante Ômicron fez com que os casos de Covid-19 aumentassem no país. Algumas restrições voltaram, incluindo o uso de máscaras em ambientes externos. Essas regras ainda estão em vigor.

Na semana passada, a ministra da Saúde da Espanha, Carolina Darias, indicou que a Espanha poder passar por uma mudança de estratégia no combate a Covid-19. “Troco e dialogo muito com meus colegas europeus, que também veem a necessidade de abrir novos horizontes. Precisamos passar da vigilância de emergência para uma vigilância de maior qualidade, comparável à de outros fenômenos respiratórios”, disse a ministra. Porém, ainda não há medidas concretas nesse sentido.

Essa informação também foi verificada pelo Boatos.org.

Nota:‌ ‌esta‌ ‌reportagem‌ ‌faz‌ ‌parte‌ ‌do‌ ‌‌projeto‌ ‌de‌ ‌verificação‌ ‌de‌ ‌notícias‌‌ ‌no‌ ‌Facebook.‌ ‌

Lupa