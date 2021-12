É falso que novas cédulas do Real serão emitidas e distribuídas no Brasil?

Circula no WhatsApp um vídeo mostrando supostas novas cédulas do Real, que estariam prestes a serem distribuídas nos bancos. A legenda que acompanha a gravação afirma que a “esquerda” está desesperada por conta da mudança no papel-moeda e sugere que o “PT e a máfia esquerdista” teriam roubado dinheiro e, com a mudança, não conseguiriam justificar e trocar as notas que já possuíam. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

“As novas cédulas já estão prontinhas saídas do forno. Só esperando o dia para a distribuição nos bancos de todo o Brasil. Entendeu o desespero da esquerda com o Bolsonaro? As lavagens de dinheiro de políticos ladrões Quero ver trocarem os bilhões roubados pelo PT e a máfia esquerdista , como irão justificar a grana… A casa vai cair para esses bandidos ”

Legenda do vídeo que circula no WhatsApp e em redes sociais como Facebook e TikTok.

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. As imagens que aparecem no vídeo não mostram cédulas, mas sim folders de colecionadores de moedas e notas. Dentro de cada um deles, existe uma cédula regular do respectivo valor indicado. Em nota, o Banco Central confirmou que os produtos exibidos “não são cédulas” e informou que elas “não são produzidas” pelo órgão, sendo produtos numismáticos – destinados a colecionadores de moedas.

Além disso, o órgão afirmou que não existe previsão para emissão de novas cédulas e que todas as cédulas de real existentes seguem as características apresentadas no site do Banco Central.

O vídeo que circula junto da legenda falsa foi retirado do ‘Canal Sem Limites Moedas’, que se dedica à coleção deste tipo de item, no TikTok, como mostra a marca d’água presente na gravação. A legenda original da gravação diz apenas: “Série de Folder da Iconografia da Fauna Brasileira”. Outro vídeo publicado na mesma conta mostra a parte interna dos folders. Nele, é possível ver que cada folder guarda uma cédula normal daquele respectivo valor e uma moeda.

Esta‌ ‌verificação ‌foi sugerida por leitores através do WhatsApp da Lupa.

Lupa