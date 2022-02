É falso que patente de teste da Covid-19 foi registrada em 2015?

Circula no WhatsApp um vídeo segundo o qual um teste para Covid-19 foi, supostamente, patenteado em 2015 — quatro anos antes de os primeiros casos da doença terem sido identificados, em dezembro de 2019. Na gravação, um narrador mostra que, ao pesquisar no Google pelo número “US20200279585A1”, o buscador indica um site no qual constaria a patente de um teste para identificar a Covid-19 com a data de 2015. Segundo o narrador, esse documento mostra que o teste foi inventado por Richard Rothschild, da família Rothschild, e patenteado já em 13 de outubro de 2015. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

“Não tomei vacina da Covid. Aí fui pesquisando à noite, pra ver se tomei a decisão certa. Aí você digita US20200279585A1 e sai a patente registrada por Rothschild, da família Rothschild, em 2015. Patente de quê? Teste do Covid 19. (…) A patente do cara, da família Rothschild, pro teste de Covid-19. Quando? 2015. Aí depois fizeram uma em 2020 de novo. O inventor: Richard Rothschild. (…) E ainda ‘colaram’ a vacina na galera. Tão planejando isso desde 2015”

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. O inventor Richard A. Rothschild registrou um pedido de patente de um teste para identificar a Covid-19 em maio de 2020, e não em 2015. Diferentemente do que sugere o autor do vídeo, a data 13 de outubro de 2015, que aparece no vídeo, refere-se à “data de prioridade”, também conhecida como data de depósito, termo usado para quando uma pessoa faz o primeiro registro de uma família de pedidos de patente, como uma matriz. No caso de Richard Rothschild, o pedido original de 2015 referia-se à patente de técnicas de análise de dados biométricos — sem nenhuma referência ao novo coronavírus. Era, portanto, um pedido provisório dentro dessa família de patentes.

Ao fazer a mesma pesquisa mostrada no vídeo, chega-se à página pela qual o autor da gravação navegou. Trata-se do PubChem, um banco de dados aberto sobre química vinculado ao Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Nesse site, é possível verificar que, embora o depósito de prioridade da família de patentes sobre técnicas de análises biométricos tenha sido feito em 2015, foi somente em 2020 que o pedido sobre “Sistema e Método de Teste para Covid-19” foi preenchido e publicado.

O mesmo número pode ser pesquisado também na plataforma de busca do Instituto Europeu de Patentes, o Espacenet. Essa página mostra os pedidos de prioridade para um sistema e método para usar, processar e exibir dados biométricos — na época, não tinha qualquer relação com testes para detectar o SARS-CoV-2.

Vale pontuar que, embora tenha o mesmo sobrenome, o pedido de patente feito por Richard A. Rothschild não tem qualquer relação com os Rothschild, família de banqueiros de origem judaica que é alvo frequente de rumores. Em 2020, quando essa teoria falsa circulou pela primeira vez, o grupo Rothschild & Co informou à agência AFP que não tinha nenhum vínculo com a pessoa nomeada na patente.

A primeira vez que conteúdos falsos envolvendo a família Rothschild e um suposto pedido de patente em 2015 circularam pelas redes sociais foi em 2020. Na época, peças desinformativas tentavam levantar teorias conspiratórias de que o novo coronavírus, identificado pela primeira vez no final de 2019, já era conhecido muito antes. Esses conteúdos foram desmentidos por agências de checagem em várias partes do mundo, como a Reuters, Chequeado e Polígrafo, entre outras. Na última semana, esse mesmo conteúdo voltou a viralizar no Brasil e foi desmentido pelo Boatos.org e E-farsas.

Esta‌ ‌verificação ‌foi sugerida por leitores através do WhatsApp da Lupa.

Lupa