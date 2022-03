É falso que presidente da Petrobras disse que gasolina está cara por causa de ação nos Estados Unidos?

Circula nas redes sociais que o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, teria concedido uma entrevista recente à rádio Jovem Pan, na qual afirmou que o preço dos combustíveis estariam altos por causa do pagamento de uma ação indenizatória movida pelo Departamento de Justiça dos EUA contra a empresa. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“Gasolina está cara ?? Ontem o Presidente da Petrobrás foi na Jovem Pan: ‘Nós estamos terminando de pagar a ação indenizatória que o povo americano entrou na justiça pelos roubos da era Lula e Dilma na Petrobrás e fez a empresa quase falir!!” Texto da publicação feita no Twitter

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. O presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, não deu nenhuma entrevista à Jovem Pan nos últimos sete dias. Também não foram encontradas declarações dessa natureza feitas pelo executivo a outros veículos. Em nota, a assessoria de imprensa da Petrobras disse que o trecho citado “não corresponde às declarações feitas pelo presidente da Petrobras”.

Em comunicado oficial, publicado em vídeo no dia 12 de março, a empresa alegou que o reajuste dos valores dos combustíveis foi causado pela alta do preço do petróleo e gás ao redor do mundo. De acordo com a estatal, não há monopólio da Petrobras no mercado, uma vez que mais de 50% do combustível que abastece carros e motos brasileiros é fornecido por outras empresas. A posição foi publicada pela própria Jovem Pan no mesmo dia.

Além disso, segundo a área de compliance da empresa, as obrigações com o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) foram quitadas em outubro de 2021, após acordo firmado em 27 de setembro de 2018. Na época, a Petrobras pagou cerca de U$ 853 milhões. De acordo com o relatório de Desempenho Financeiro da empresa do quarto trimestre de 2021, o lucro líquido do período, mesmo da quitação, foi de R$ 31 bilhões, o que equivale da U$ 5 bilhões. Ou seja, embora significativa, a cifra paga no acordo com a justiça norte-americana não seria suficiente para levar a Petrobras à falência e nem tem relação com a alta dos combustíveis.

Informações parecidas com as divulgadas na publicação que circula atualmente já foram veiculadas nas redes sociais anteriormente. Em dezembro de 2021, o portal G1 verificou um conteúdo semelhante. A mensagem alegava que o valor pago a investidores americanos teria sido de “880 bilhões”, sem especificar a moeda. Como explicado anteriormente, o valor real é de US$ 852 milhões, e não bilhões.

