É falso que supermercado na Alemanha usa cerca para separar vacinados e não vacinados?

Circula nas redes sociais uma fotografia de um corredor de supermercado separado por grades. A legenda diz que a imagem foi feita na Alemanha e que a grade serviria para separar os vacinados dos não vacinados. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse conteúdo fosse analisado. Veja a seguir o trabalho de verificação da Lupa:

“#Apartheid na Alemanha: Picados e não picados são separados por uma cerca em um supermercado”

Legenda da imagem que circula no Facebook e até às 16h20 do dia 13 de dezembro de 2021 tinha mais de 50 compartilhamentos no Facebook e 500 curtidas no Twitter

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A fotografia não foi feita em um mercado da Alemanha, mas em uma filial da rede alemã Kaufland localizada em um shopping center na Romênia. A grade serviu para separar quem tem um “certificado verde” de quem não tem. No país, os habitantes têm acesso a esse documento se estiverem vacinados, se apresentarem um teste PCR ou um teste rápido de antígeno feito nas últimas 48 horas ou se tiverem se recuperado da doença nos últimos 180 dias.

De acordo com a legislação romena, desde outubro de 2021, os portadores do “certificado verde” podem acessar todo tipo de loja – incluindo o shopping em questão –, enquanto quem não possui o documento só poderia entrar em lojas que forneçam bens essenciais, como supermercados e farmácias.

Uma busca reversa de imagens no Google indicou que a foto que circula nas redes sociais havia sido compartilhada diversas vezes no Twitter e no Facebook, sempre com a mesma legenda em diferentes línguas. Os comentários das publicações sugeriam que, na verdade, o registro teria sido feito na Romênia.

Reportagens e diferentes fotografias das grades publicadas na mídia romena (aqui e aqui), em novembro de 2021, sobre o caso mostram se tratar do mesmo local: o chão, as lâmpadas e os modelos das grades são os mesmos.

Como o supermercado Kaufland, que aparece na imagem, está localizado dentro do shopping, a direção do estabelecimento colocou grades para dividir o espaço, o que causou uma grande polêmica entre os romenos. Uma associação de proteção ao consumidor chegou a pedir o boicote do supermercado. Vale ressaltar que uma pessoa que não se vacinou pode ter acesso ao ‘certificado verde’, contanto que realize um teste para detecção do novo coronavírus.

A legenda falsa também circulou em alemão, sendo verificada pelo site Correctiv, e em inglês, verificada pelo Health Feedback.

