É falso que Vinícius Júnior dedicou gol a Bolsonaro no jornal The New York Times?

ircula no WhatsApp uma publicação com uma fotografia de Vinicius Junior, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira de futebol, afirmando que ele teria dedicado um gol ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O conteúdo começou a ser compartilhado depois que Vinicius marcou o gol decisivo na final da Champions League. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

Falso

A informação analisada pela Lupa é falsa. Não existem registros no jornal The New York Times de que Vinicius Junior tenha elogiado o presidente Jair Bolsonaro. As últimas reportagens que citam o jogador ( aqui , aqui e aqui ), e a cobertura da final da Champions League ( aqui ), não mencionam qualquer declaração ou dedicatória direcionada ao presidente.

Também não existem registros no Google de que Vinicius tenha falado sobre Bolsonaro . Em suas contas oficiais no Instagram e no Twitter , o jogador também não mencionou o presidente.

A fotografia do jogador usada na montagem foi tirada em 4 de outubro de 2020 pelo fotógrafo David S. Bustamante, da Soccrates e da Getty Images, durante uma partida entre Real Madrid e Levante pelo Campeonato Espanhol.

No dia 28 de maio, quando a imagem analisada pela Lupa começou a circular no WhatsApp, Vinicius Junior marcou o gol da vitória do Real Madrid contra o Liverpool pela final da Champions League, a maior competição de clubes do mundo.

’Dedico esse gol primeiramente a Deus e segundo ao presidente do meu país, Jair Messias Bolsonaro, que se Deus quiser vai ser reeleito esse ano’ – Vini Jr ao The New York Times

– Texto da imagem que circula no WhatsApp

