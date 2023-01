É falso que Vladimir Putin apoiou atos golpistas de Brasília em vídeo?

x

Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizando um discurso. A legenda em português da gravação indica que ele estaria apoiando os atos golpistas registrados no domingo (8) em Brasília que terminaram com a depredação dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que esse conteúdo fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação​:

Gostaria primeiramente de parabenizar o povo brasileiro por sua coragem de protestar contra esta farsa! Daremos todo nosso apoio militar às Forças Armadas do Brasil em caso de uma intervenção militar estrangeira. A soberania do Brasil será mantida” – Legendas de vídeo que circula pelo WhatsApp

Falso

A informação analisada pela Lupa é falsa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não apoiou os atos golpistas que foram realizados em Brasília, nem prometeu apoio militar no vídeo compartilhado nas redes sociais. Na realidade, as legendas em português não condizem com o que Putin está falando.

Na gravação, feita originalmente em 10 de outubro de 2022 , Putin fala sobre a explosão na ponte da Crimeia ocorrida naquela semana . Na ocasião, ele participava de uma videoconferência com membros do Conselho de Segurança do país. No site oficial do governo da Rússia é possível assistir ao vídeo na íntegra e ler a transcrição do que foi dito .

No dia 9 de janeiro, o governo de Putin criticou as ações golpistas tomadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Condenamos, da maneira mais firme, as ações dos instigadores de distúrbios e apoiamos plenamente o presidente Lula da Silva”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Essa informação também foi verificada pelo Fato ou Fake .

Editado por

Bruno Nomura/Lupa