É montagem foto de faixa pedindo doação de órgãos de crianças em posto de vacinação?

Circula pelas redes sociais uma imagem que mostra um posto de vacinação contra a Covid-19. Em inglês, uma faixa pendurada no local pede para a população não esquecer de doar os órgãos dos seus filhos. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa​:

“Covid Vaccines Here. No appointment Needed. Don’t forget to donate your childrens organs”

FALSO

A imagem analisada pela Lupa é falsa. Trata-se de uma montagem. Pendurada em um posto de vacinação contra a Covid-19, a faixa original – que pode ser vista em um vídeo (a partir de 1 minuto e 56 segundos) e em uma foto – indicava que não era necessário realizar um agendamento prévio para ser imunizado. O banner traz o seguinte texto, em espanhol: “Vacunas de COVID Aquí. Sin Cita Previa”. Na tradução para o português, significa “Vacinas contra Covid aqui. Sem agendamento prévio”. Posteriormente, a imagem foi editada e esse trecho foi coberto para aparecer a mensagem que incita a doação de órgãos de crianças.

Realizando uma busca pelo Google, é possível localizar a imagem original no site do time de futebol americano New England Patriots e também no final de um vídeo divulgado pela NFL, liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Esses registros indicam que o posto de vacinação da imagem estava funcionando no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts.



Essa informação também foi verificada pelo Aos Fatos.

