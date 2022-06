É montagem foto de Lewis Hamilton usando camiseta com imagem de Lula?

Circula nas redes sociais uma fotografia de Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1 e piloto da Mercedes, vestindo uma camiseta branca estampada com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As legendas das publicações sugerem que Hamilton estaria apoiando Lula. Por meio do ​ projeto de verificação de notícias​ , usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa​:

Falso

A foto analisada pela Lupa é uma montagem. A fotografia original mostra Lewis Hamilton vestindo uma camiseta branca com alguns patrocínios estampados – e sem nenhuma imagem de Lula. A camiseta utilizada pelo piloto é a oficial da Mercedes , sua equipe de Fórmula 1, na versão 2021 e de manga longa. No lado esquerdo dela, é possível ler os patrocínios das empresas Petronas, INEOS e Hewlett-Packard.

Com uma busca reversa de imagens no Google, foi possível encontrar a fotografia original publicada em algumas contas de fãs de Lewis Hamilton ( aqui , aqui e aqui ). As publicações datam de abril de 2021.

Uma delas sugere que a fotografia foi postada originalmente no stories do piloto no Instagram no dia 18 de abril de 2021. Como as publicações nos stories duram apenas 24 horas, não foi possível encontrar a foto na conta oficial de Hamilton na rede social. Naquele dia, ele ainda postou uma imagem com a mesma camiseta e o mesmo penteado.

No começo de junho deste ano, Hamilton recebeu o título honorário de cidadão brasileiro. Em 2021, o piloto venceu a prova no circuito de Interlagos, em São Paulo, e comemorou com uma bandeira do Brasil. Além de heptacampeão da Fórmula 1, ele é o recordista em número de vitórias em corridas.

Em maio de 2021, Hamilton publicou vídeos de manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais . “Meu coração está com vocês, Brasil”, escreveu, na ocasião. O piloto também é conhecido pelo seu engajamento em políticas sociais e ambientais.

Procurada, a assessoria de imprensa da equipe Mercedes-AMG Petronas confirmou que a fotografia é uma montagem. “Ele estava usando uma camiseta da equipe e alguém adicionou o rosto do Lula. […] Lewis não toma posições políticas dessa maneira”, disse em nota .

Em novembro do ano passado, a Lupa checou outra publicação envolvendo Hamilton que afirmava que ele teria elogiado o governo Bolsonaro . A informação também é falsa.

Atualização às 13h03 do dia 20 de junho de 2022: Essa checagem foi atualizada para inserir a resposta da assessoria de imprensa da equipe Mercedes-AMG Petronas.

