Edital é divulgado para contratação de empresa para conclusão das obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim

O governo de Rondônia publicou esta semana um edital de licitação para a seleção e contratação de empresa para a finalização, readequação e ampliação do Hospital Regional Perpétuo Socorro, localizado no município de Guajará-Mirim (RO).

O edital foi lançado por meio de uma parceria estabelecida através de um termo de cooperação entre o governo do Estado e o Escritório das Nações Unidas (UNOPS).

O prazo de execução das obras será de 10 a 12 meses e a unidade hospitalar contará com uma área total de 4.674 m², que contemplará:

50 leitos para adultos,

12 leitos pediátricos,

dois consultórios,

salas para parto normal e cirurgias.

O hospital também vai realizar atendimentos de urgência e emergência para a população do município e região.

As empresas interessadas devem se cadastrar até o dia 5 de maio no sistema da Organização das Nações Unidas (ONU). O edital com todos os requisitos necessários está publicado no site da United Nations Global Marketplace (UNGM), portal de compras e licitações das ONU.

Obras inacabadas no hospital de Guajará-Mirim; foto de 2017 — Foto: Júnior Freitas/G1/Arquivo

G1