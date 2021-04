Edson Martins faz compromisso com o vereador Leandro Ambrósio para a compra de respiradores para Alto Paraíso

Parlamentar disponibilizou emenda no valor de R$50 mil para aquisição dos equipamentos

Em visita ao gabinete do deputado Edson Martins (MDB), o vereador de Alto Paraíso, Leandro Ambrósio (PSC) solicitou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a compra de respiradores pulmonares visando atender a Saúde do município. O pedido foi prontamente atendido e na oportunidade foi firmado o compromisso para a aquisição.

“O nosso desejo é que tudo passe logo, e enquanto não temos a população totalmente imunizada, seguimos no combate contra esse vírus que já ceifou várias vidas”, disse o deputado Edson Martins.

“Nesta época de pandemia, precisamos estar preparados para atender qualquer urgência e os respiradores irão equipar o hospital para que a população tenha melhores condições de tratamento”, afirmou do vereador Leandro Ambrósio.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações Texto e foto: Assessoria