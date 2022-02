Educação de Nova União recebe mais R$ 70 mil de emenda do deputado Adelino Follador

Recursos serão utilizados na compra de computadores

Mais um processo empenhado, através da liberação de recursos de emenda parlamentar do deputado Adelino Follador (DEM), celebrado entre o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura do município de Nova União, são R$ 70 mil para aquisição de computadores que serão investidos na Educação do município.

A indicação é do vereador Valdeir de Souza (PDT), que levantou a demanda junto a Secretaria Municipal de Educação, para a manutenção e desenvolvimento do ensino, fazendo a solicitação ao deputado Adelino Follador, que é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (ALE), e prontamente atendeu.

Além deste recurso para a Educação, o município de Nova União foi atendido pelo deputado Adelino com outras duas emendas parlamentares, sendo R$ 120 mil, também empenhados, para construção de estacionamento na Rua Seringueiras, e outra no valor de R$ 300 mil para iluminação pública.

Texto e foto: Assessoria