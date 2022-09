Eleições 2022: Rondônia tem 2,4 mil pedidos de voto em trânsito

x

Quase 2,5 mil eleitores de outros estados e municípios estão aptos para votarem em trânsito em Rondônia no 1º turno das Eleições 2022, marcada para 2 de outubro.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores do Paraná são os que mais solicitaram o direito do voto em trânsito em Rondônia: foram 353 pedidos. Já eleitores de São Paulo somam 319 solicitações.

Abaixo, veja o número de eleitores de outros estados que pediram para votar em Rondônia no 1° turno:

Voto em trânsito

Origem do eleitor Quantidade de pedidos Acre 47 Alagoas 36 Amazonas 84 Amapá 8 Bahia 48 Ceará 87 DF 109 Espírito Santo 40 Goiás 68 Maranhão 33 Minas Gerais 109 Mato Grosso do Sul 57 Mato Grosso 164 Pará 38 Paraíba 84 Pernambuco 51 Piauí 7 Paraná 353 Rio de Janeiro 59 Rio Grande do Norte 67 Roraima 21 Rio Grande do Sul 86 Santa Catarina 151 Sergipe 12 São Paulo 319 Tocantins 3

Fonte: TSE

Já os leitores rondonienses que estarão fora do seu domicílio no dia da eleição, mas que ainda estão em outra cidade de Rondônia, correspondem a 313 pedidos de voto em trânsito.

Do total de solicitações feitas ao TSE, 1.077 eleitores de fora pretendem votar em Porto Velho, número que corresponde a quase metade dos 2.454 pedidos de voto em trânsito.

Como funciona o voto em trânsito

Quem estiver fora da cidade onde mora, mas dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, pode votar para todos os cinco cargos em disputa: deputado estadual, deputado federal, senador (um por unidade federativa), governador e presidente.

Caso o eleitor esteja fora do estado de origem, poderá votar apenas para presidente da República. As pessoas inscritas no exterior, que estiverem em trânsito no Brasil, também só podem votar para o chefe do Executivo nacional.

O prazo para solicitar o voto em trânsito encerrou em agosto.

O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro. Segundo a Justiça Eleitoral, o horário de votação em Rondônia terá início às 7h e terminará às 16h em todas as zonas eleitorais do estado

G1