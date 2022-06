Eleições 2022: veja como se inscrever para ser mesário em RO

Mais de 5 mil pessoas se inscreveram para trabalhar como mesários voluntários em 2022 em Rondônia. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) esse número é considerado positivo e até as eleições deste ano, a expectativa é que o estado tenha cerca de 7 mil inscritos.

Os mesários são peças importantes principalmente no dia da eleição, ajudado no atendimento ao eleitor. Veja abaixo perguntas e respostas sobre a função:

Quem pode ser mesário?

Podem se inscrever as eleitoras e os eleitores maiores de 18 anos. O cadastro fica aberto o ano inteiro.

Onde se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do TRE-RO, preenchendo uma ficha (clique aqui para conferir) ou entrando em contato por telefone com o cartório eleitoral em que está inscrito.

E os benefícios?

Além de contribuir diretamente com o fortalecimento da democracia brasileira, os mesários são recompensados com:

o direito a dois dias de folga no trabalho para cada dia de contribuição,

o voluntário também recebe um auxílio-alimentação nos dias de trabalhos nas sessões eleitorais,

e o trabalho pode servir ainda como critério de desempate em concursos públicos (caso esteja previsto no edital).

Em 2022 o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, onde houver, em 30 de outubro.

