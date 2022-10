Eleitores têm até sábado (29) para baixar e atualizar o e-Título

Os eleitores que querem usar o e-Título para votar no segundo turno têm até às 23h59 deste sábado (29) para baixar e atualizar o aplicativo. Ele pode ser apresentado na hora da votação para substituir a versão impressa do título de eleitor. O segundo turno das eleições ocorre no domingo (30).

Como não é permitida a entrada de equipamentos eletrônicos na cabine de votação, o eleitor deve apresentar o e-Título aos voluntários na mesa de identificação, onde o celular ficará retido.

Para que substitua qualquer documento de identificação, o e-Título precisa estar atualizado com foto. Além de servir como comprovante de identidade, a plataforma informa o local de votação e possibilita que o eleitor justifique a ausência às urnas sem a necessidade de comparecer a uma zona eleitoral presencialmente. No caso de viagem, por exemplo, o aplicativo consegue confirmar o motivo da ausência usando a localização do dispositivo.

Outros serviços disponíveis na plataforma e que podem ser necessários mesmo fora do período eleitoral são a emissão da certidão de quitação eleitoral e do nada consta criminal.

Apesar de ser possível baixar o aplicativo às vésperas da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda aos eleitores fazer o procedimento com antecedência “para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora”, diz o tribunal.

O aplicativo está no ar desde 2018 e tem 30 milhões de ativações. Segundo o TSE, somente neste ano, foram registrados mais de 13 milhões de usuários. O download é de graça e pode ser feito em celulares e tablets, nos sistemas Android e iOS.

R7