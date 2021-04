Elementos ateiam fogo em veículos funerários em Cacoal

O crime aconteceu na madrugada desta quarta feira (21) e resultou em um prejuízo a funéria Pax Nacional da cidade de Cacoal.

As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, demonstra o exato momento em que dois elemento chegam, um deles tapa o rosto, e fazendo uso de gasolina ateiam fodo em uma Saveiro e uma caminhonete.



O proprietário da funerária chegou a tempo de salvar a caminhonete com ajuda de extintores, já a saveiro ficou parcialmente destruído.



A polícia foi acionada e conseguiu capturar um dos acusados logo em seguida ao crime.



Há informações de que os elementos teriam recebido R$ 400,00 para queimar os veículos, as motivações também não foram reveladas pela vitima. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Jaru Online