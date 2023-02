Em 2022, quase 18% dos partos na Maternidade Municipal de Porto Velho foram de adolescentes

x

Foram feitos 2.557 partos na Maternidade Municipal Mãe Esperança em Porto Velho em 2022. Desse total, 447 mães são meninas com idades entre 10 e 19 anos, segundo informações repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Isso representa quase 18% do número total de partos.

O número é visto com preocupação pela Semusa, já que a gravidez na adolescência e a maternidade precoce têm impacto direto nas saúde física e psicológica das meninas. Além do impacto social para as mães, a gravidez na adolescência traz riscos para os bebês.

A união de ações preventivas e educativas são apontadas como as melhores aliadas na prevenção à gravidez na adolescência.

Em Porto Velho a população pode ter acesso, em todas as unidades básicas de saúde do município, a métodos contraceptivos gratuitos. Segundo a Semusa, estão disponíveis:

o anticoncepcional injetável,

a pílula anticoncepcional,

o dispositivo intrauterino (DIU),

preservativos feminino e masculino, e

a pílula anticoncepcional de emergência (conhecida como pílula do dia seguinte) também é oferecida gratuitamente, não apenas para vítimas de violência sexual.

Cirurgias de laqueadura e vasectomia

Também são oferecidas gratuitamente as cirurgias de laqueadura e vasectomia. Esses são métodos não reversíveis para tornar homens e mulheres estéreis.

No caso da laqueadura, geralmente é feito o corte das trompas uterinas para impedir a gravidez. Já na vasectomia é feito o rompimento dos canais deferentes, por onde passam os espermatozóides no momento da ejaculação.

Vasectomia e laqueadura — Foto: Arte/G1

Quais os requisitos para fazer laqueadura ou vasectomia gratuitamente?

ter pelo menos 21 anos ou ao menos dois filhos vivos;

prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e realização da cirurgia.

Para ter acesso ao encaminhamento para as cirurgias, os interessados podem procurar qualquer uma das 38 unidades básicas de saúde do município, na zona rural ou urbana, portando RG e cartão do SUS.

Inicialmente todos passam por uma avaliação para confirmar se possuem os pré-requisitos exigidos para o procedimento, além da solicitação de exames pré-operatórios.

“Após o atendimento na UBS, o paciente é agendado via Sistema de Regulação (SisReg) e deve aguardar o chamado para uma avaliação com o especialista. Na consulta, o profissional checa os exames pré-operatórios e o cumprimento dos requisitos necessários. Caso não haja alteração nos resultados (incluindo exame de gravidez negativo para os casos de laqueadura), a cirurgia é agendada e o procedimento é feito na Maternidade Municipal Mãe Esperança”, informou a Semusa.

G1