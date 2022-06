Em 24 horas, PM registra três tentativas de homicídios em Ji-Paraná

x

Em apenas 24 horas, a Polícia Miliar registrou três tentativas de homicídios no município de Ji-Paraná. A primeira aconteceu no começo da noite desta quarta-feira, dia 15, na Rua Araucária, no bairro JK. Dois indivíduos invadiram um “inferninho” e efetuaram vários disparos no local, atingido o ex-presidiário Danilo Daniel Sobrinho da Silva, no tórax e na região da barriga. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de morte.

A segunda tentativa de homicídio aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, dia 16, em uma conveniência na Rua Sena Madureira, no bairro Jorge Teixeira. Dois amigos estavam bebendo quando se desentenderam e entraram em luta corporal. Um deles, sacou uma faca e desferiu mais de 20 facadas nas costas de seu desafeto, identificado apenas como “Adriano”. Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida até a UPA e não corre risco de morte.

Já a terceira tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 16, na Rua Mogno, no 2º Distrito. De acordo a vítima, identificada como Willian Suzarte Silva de Oliveira, que já possui passagens por Tráfico de Drogas, estava parado na rua, quando um jovem em uma bicicleta se aproximou e começou a atirar. Depois, o atirador fugiu do local.

A vítima foi atingida por 04 tiros, sendo que 02 atingiu o tórax e 02 no braço direito. Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de morte.

Comando190