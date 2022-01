Em 3º no pôquer, Neymar ganha prêmio de mais de R$ 716 mil

Está provado que dinheiro chama dinheiro mesmo e Neymar está ainda mais rico se é que ainda isso é possível. Ele ficou em terceiro lugar em um torneio de pôquer online, o High Roller da Winter Series, que terminou na quarta-feira, 5. Com isso, ele embolsou R$ 716.364,65 (US$ 135.678,01).

O jogador do PSG aproveitou e veio ao Brasil passar as festas de fim de ano, em Mangaratiba, Costa Verde do Rio de Janeiro, onde permanece até agora, e aproveitou para fazer um dos seus passatempos prediletos e ainda ganhar dinheiro.

A competição contou com 83 inscritos, sendo que apenas nove voltaram para a disputa de ontem e o camisa 10 da Seleção Brasileira só foi parado no 3-handed.

Foi a terceira mesa final do craque do Paris Saint-Germain nesta edição da Winter Series, tendo já conquistado um sétimo e outro terceiro lugar na competição.

A brincadeira de Neymar com o pôquer online se aperfeiçoou por conta da pandemia mundial e do consequente isolamento social.

Neymar, que está namorando Bruna Biancardi, mudou seu comportamento em relação aos anos anteriores. Apesar de ambos não terem passado o Reveillon juntos devido a namorada estar trabalhando em um evento ‘Réveillon SAL 2022’, no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro, romântico, o jogador mandou um recado para a sua amada em um post sobre o look de réveillon: ‘Gata’. Ao lado, incluiu um emoji encantado. Vale lembrar que ambos passaram o Natal juntos.

Desta vez o Néyveillon foi bem mais discreto se comparada as edições anteriores. Até no figurino, o anfitrião mudou: trocou uma casaca prateada, que usou em 2020, por uma bermuda, uma camisa branca cravehada de cristais e joias em ouro branco.

Na festa de Neymar, Rodriguinho e o filho Gaab fizeram um show, assim como a cantora gospel, Sarah Beatriz, que abriu a noite com alguns louvores, e também Alexandre Pires e gabilly, ex-affair do craque do PSG. Gil do Vigor foi um dos convidados do Néyveillon, que também teve o casal Gabi Martins e Tierry.

Vale lembrar que o atacante do PSG está no Brasil se recuperando de uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Ele se machucou no final do segundo tempo do jogo do PSG contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. Por volta dos 38 minutos, ele foi atingido por um carrinho do volante Maçon, acabou pisando com todo o peso do corpo no pé esquerdo e torceu o tornozelo.

Fonte: Terra