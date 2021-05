Em 48 horas, PM registra mais um homicídio em Ji-Paraná



Um pouco mais de 48 horas, mais um homem foi brutalmente assassinado em Ji-Paraná. Desta vez, o crime aconteceu na Rua Sete de Setembro, na esquina da Avenida Ji-Paraná, no bairro Urupá e até o momento, a vítima ainda não foi identificada. Segundo a Polícia, uma mulher ligou para o 190 e informou que estava acontecendo uma briga no meio da rua e que havia uma pessoa ferida, caída ao chão.

Uma Guarnição de Rádio Patrulha compareceu no local e localizou um homem esfaqueado, ainda com vida, se debatendo no meio da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu por muito tempo e acabou falecendo minutos depois.

A Perícia Técnica também compareceu no local e constatou três perfurações, feitas à faca, pelo corpo da vítima.

A PM conduziu quatro suspeitos para a UNISP que estavam próximos ao local do crime. A faca também foi apreendida pela polícia. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Comando190