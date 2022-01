Em 7 dias, casos de Covid crescem 134,2% no Brasil, mas número de mortes recua 9,2%

Levantamento realizado pela Agência CNN com base nos números divulgados pelo Ministério da Saúde mostra um crescimento de 134,2% no número de contaminações por coronavírus no intervalo de 7 dias, de 24 a 30 de dezembro, em comparação com os dados dos dias 17 a 23 do mesmo mês.

Segundo a análise, foram relatados 50.666 casos entre 24 e 30 de dezembro. De 17 a 23, o registrou apontou 21.632. A média de casos diários no período de 24 a 30 foi de 7.238. De 17 a 23, a média móvel ficou e 3.090.

Em contrapartida, apesar do crescimento nos números de contaminação, houve queda de 9,2% no número de mortes por coronavírus no mesmo período. De 24 a 30 de dezembro, foram contabilizadas 756 mortes, com média móvel de 108. Entre os dias 17 e 23, foram 833 mortes, com média móvel de 119.

Números da Agência CNN

24 a 30 de dezembro

Casos: 50.666. Média móvel: 7.238

Mortes: 756. Média móvel: 108

17 a 23 de dezembro

Casos: 21.632. Média móvel: 3.090

Mortes: 833. Média móvel: 119

Por causa da instabilidade ocorrida nos sistemas do Ministério da Saúde, a Fiocruz alertou no último dia 23 que os números divulgados pelo governo sobre a pandemia podem não ser fiéis à realidade do momento no Brasil, devido à dificuldade de alguns estados enviarem dados.

Fonte: CNN