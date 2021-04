Em Brasília, deputado Anderson busca junto a Anatel extensão da rede de telefonia móvel para os distritos de Rondônia

Superintendente do orgão informou que já se encontra em tramitação o edital de disponibilidade da rede 5G

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), participou nesta quinta-feira (15), em Brasília – DF, de uma importante reunião na Superintendência da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, agendada pelo presidente da Comissão de Tecnologia do Senado Federal, senador Marcos Rogério (DEM), para tratar sobre a extensão da rede de telefonia móvel para contemplar os distritos de Rondônia.

Segundo o superintendente do órgão federal, Felipe Roberto, já se encontra em tramitação o Edital de disponibilidade de rede 5G, para beneficiar várias regiões do Estado, que não possuem nenhum tipo de telefonia móvel, facilitando assim a vida da população. “O poder público tem que vencer os desafios da distância para prestar os atendimentos necessários à população, além de cumprir com seu papel de forma eficiente perante o povo”, destacou Anderson.

A solicitação é necessária para sanar os problemas de comunicação das comunidades, além de proporcionar o acesso à informação e fomentar relações humanas, comerciais e sociais, a disposição de rede de telefonia móvel, pois é um serviço essencial para que possam ser feitos contatos emergenciais de saúde e segurança.

“Vamos continuar acompanhando esse processo até sua conclusão final, quando a comunidade estiver sendo bem atendida com uma rede de telefonia móvel de qualidade, pois é inadmissível na era em que vivemos, com a informática cada vez mais avançada, a população que não mora dentro da cidade ter de passar por esse tipo de constrangimento, tendo restrito o acesso à informação”, finalizou Anderson Pereira.

Participaram da reunião o vereador Natã Soares do PSB de Alta Floresta do Oeste, o senhor Fernando, assessor do senador Marcos Rogério, o superintendente da Anatel, senhor Felipe Roberto, entre outros.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria