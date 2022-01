EM JI-PARANÁ: Bairros mais afetados por chuvas receberão 4 km asfalto

Emenda parlamentar do deputado estadual Cabo Jhony Paixão garante R$ 1,5 milhão para asfaltamento de novas ruas

Já estão empenhados para a Prefeitura de Ji-Paraná recursos estaduais no valor de R$ 1,5 milhão para o asfaltamento de pelo menos 4 km de novas ruas. O investimento, oriundo de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cabo Jhony Paixão (Republicanos), vai priorizar ruas mais baixas, de bairros mais afetados pelas chuvas dos últimos anos. A nota de empenho foi entregue diretamente ao prefeito Isaú Fonseca.

De acordo com o parlamentar, durante o encontro com o chefe do executivo ji-paranaense, lembrou a necessidade de se garantir a infraestrutura mínima e necessária para essas ruas da cidade, onde os moradores sofrem todos os anos com a chegada do período chuvoso. O deputado explicou, que em alguns bairros, mais longe do Centro, a água das chuvas mais fortes atrapalha a saída e a chegada em casa.

“Atender esses bairros é muito importante pra mim e algo que foi ratificado pelo prefeito durante nosso encontro. Temos que devolver a dignidade dessas pessoas, assim como retribuir em trabalho toda a confiança dedicada por essa população ao nosso mandato”, explicou Jhony.

O deputado teve a garantia dada pelo prefeito de haver celeridade no processo de execução dos recursos, para que a população dos bairros beneficiados já possa contar com as melhorias no próximo inverno amazônico. Agradeceu diretamente o apoio da equipe técnica do Governo do Estado e, especialmente ao Governador Marcos Rocha, pelo empenho e se comprometeu em continuar destinando novos recursos para investimentos ainda este ano.

“Ji-Paraná tem um carinho especial pelo nosso mandato. Ao mesmo tempo, tem carências especiais também, principalmente por conta da expansão que vimos neste município nos últimos anos. Esse crescimento traz também a necessidade de investimento em mais infraestrutura e meu compromisso é trabalhar para garantir esses recursos”, destacou o parlamentar.

Texto e foto: Assessoria